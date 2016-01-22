Движение по дорогам Днепропетровской и Кировоградской областей восстановлено

Как сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения Департамента превентивной действия Национальной полиции Украины, соответствующие службы расчистили от снега дороги в этих двух областях.

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В Николаевской и Одесской областях работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Правоохранители обращаются к водителям быть внимательными и осторожными за рулем и внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины.

Как сообщал УНИАН, ограничение движения транспорта в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях было введено 17 января в связи со сложными погодными условиями.