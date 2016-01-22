Первый поезд по Шелковому пути с Украины в обход России прибыл в Азербайджан

Первый поезд с украинскими товарами прибыл в порт Баку по маршруту Шелкового пути в обход России.

Об этом сообщает Trend.az со ссылкой на сообщение «Международного торгового порта Баку».

«Тестовый поезд, состоящий из 10 вагонов и 20 40-футовых контейнеров, прибыл в паромный терминал Бакинского порта в Аляте. Отсюда поезд посредством паромной переправы отправится по Каспийскому морю в Казахстан, а оттуда в Китай», — говорится в сообщении порта.

Как сообщал УНИАН, отправление грузового поезда из Украины в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России, который пролегает через территорию Грузии, Азербайджана и Казахстана, состоялось 15 января.

В первый тестовый рейс Украина отправила 20 контейнеров и 10 вагонов. Поезд, как ожидается, доставит украинские товары в течение 11 дней, а в перспективе планируется сократить этот срок до 10 дней.

Данный маршрут был разработан в начале января текущего года в ответ на действия Российской Федерации, запретившей с 4 января транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года.