Члены ЕБА высказались за введение моратория на повышение железнодорожных тарифов

Сегодня в ходе встречи в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) с представителями Мининфраструктуры крупнейшие грузоотправители высказались против очередной попытки ведомства повысить тарифы «Укрзализныци».

Они отметили, что МИУ не учло замечаний Государственной регуляторной службы, вновь не представив анализ влияния повышения тарифов на отрасли, связанные с ж/д перевозками, а также на экономику страны в целом.

По мнению участников встречи, повышение тарифов в условиях обвала мировых цен на сырье вызовет резкое снижение объема грузоперевозок. «Объем перевозок железорудного сырья в Украине на экспорт составляет 30-40 млн тонн, после поднятия тарифов УЗ его можно «отминусовать» как для железной дороги, так и для украинских портов», - заявил начальник отдела маркетинга и стратегии ключевых категорий Дирекции по логистике и закупкам "Метинвеста" Сергей Скорбун.

Отмечалось, что текущие цены на ключевой украинский экспорт продолжают снижение. «Мы все в падающем лифте, а у нас пытаются вытянуть из карманов последние деньги», - пояснил директор по логистике «ДТЭК Энерго» Орест Логунов.

Ситуация на рынках сырья однозначно свидетельствует о необходимости объявить мораторий на повышение ж/д тарифов на протяжении 2016 года. «Отрасль не потянет никакого повышения», - заявила маркетинг-директор группы Ferrexpo по странам СНГ Ярославна Блонская.

Повышение затрат на логистику приведет к вытеснению украинской продукции с международных рынков. Как заявил руководитель экспертного направления «ЦТС-Консалтинг» Андрей Шкляр, страны G-20 поддерживают своих производителей, закрывают рынки от импорта. Украина не имеет стратегии поддержки промышленности даже в вопросе тарифов.

Динамика повышения тарифов «Укрзализныци» в последние годы значительно опережает рост промышленных цен. «Кирпич подорожал в два раза, перевозка в пять!», - заявил глава союза производителей стройматериалов Иван Салий.

Средства, которые в МИУ планируют получить от повышения тарифов, можно получить, ликвидировав процветающие на госпредприятии коррупционные схемы. «Из-за коррупции на «Укрзализныце» теряется 15-20 млрд грн. Это данные с круглого стола в Верховной Раде. Этой суммы будет достаточно, чтобы выполнить все капинвестиции в вагонный парк, провести электрификацию и т.д.», - заявил глава ассоциации «Укрцемент» Мигель Машаду.

По мнению Ярославны Блонской, «Укрзализныця» имеет достаточно средств для решения своих задач и без повышения тарифов. Прибыль монополии от грузовых перевозок в 2014-2015 гг. составила 15 млрд грн. 7 млрд железная дорога высвободила за счет реструктуризации внешнего долга. На счетах ПАО консолидировано 3,5 млрд грн. УЗ получила возможность существенно сократить свои издержки за счет падения цен на топливо. Для сравнения, европейские ж/д операторы объявили о снижении тарифов благодаря паданию стоимости дизеля.

По результатам встречи ЕБА будет направлено обращение в МИУ о необходимости введения моратория на повышения тарифов УЗ в 2016 году.

Напомним, в начале года Государственная регуляторная служба заблокировала проект приказа МИУ о повышении тарифов на грузовые ж/д перевозки. В Минюсте заявили, что транспортному министерству придется пройти повторную процедуру согласования документа.