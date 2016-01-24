Первый поезд по Шелковому пути из Украины в Китай пересек Азербайджан

Об этом сообщает китайское информационное агентство Синьхуа.

Согласно сообщению, тестовый поезд, состоящий из 10 вагонов и 20 контейнеров объемом в 40 футов каждый, отбыл из паромного терминала Бакинского порта в Аляте на пароме "Азербайджан" накануне ночью.

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Как сообщал УНИАН, торжественное отправление грузового поезда из Украины в Китай по маршруту Великого шелкового пути в обход России через Грузию и Азербайджан состоялось 15 января. Все формальности между странами-участницами эксперимента были урегулированы в течение нескольких дней, включая вопрос установления конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки по этому маршруту.

Данный маршрут был разработан в начале января текущего года в ответ на действия Российской Федерации, запретившей с 4 января транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года.