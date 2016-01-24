Непогода в Украине: усложнен проезд к 29 населенным пунктам трех областей

Остается усложненным проезд к 29 населенным пунктам трех областей Украины.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на дорогах местного значения усложнен проезд к 29 населенным пунктам в трех областях, а именно: Николаевская - 19, Одесская - 9, Днепропетровская - 1.

Подразделениями ГСЧС в данных областях в круглосуточном режиме организовано дежурство техники повышенной проходимости на основных автодорогах государства для оперативного высвобождения людей из транспортных средств, попавших в снежные заносы, их транспортировки в пункты обогрева, ближайшие населенные пункты.

По данным Укравтодора, сейчас на территории страны заторов нет. Восстановлено движение автомобильного транспорта на дорогах государственного и регионального значения в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. На отдельных участках дорог в Одесской и Николаевской областях местами организовано реверсивное движение: На отдельных участках дорог в Одесской и Николаевской областях местами организовано реверсивное движение: М-15 Одесса – Рени (на Бухарест); М-13 Кировоград-Платоново (на Кишинев).

В пресс-службе ГСЧС напомнили, что в течение 17 - 19 января через территорию Украины (в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Херсонской областях) проходил активный циклон, обусловленный сильными снегопадами, метелями, порывами ветра. В эти дни количество осадков превысило месячную норму в среднем в 1,5 раза. 20 января активный циклон покинул пределы Украины. В течение 23 января на территории Украины наблюдались осадки в виде небольшого снега.