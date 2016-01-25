В Николаевской и Одесской областях из-за непогоды ограничено движение транспорта

По состоянию на утро 25 января сохраняется ограничение движения транспорта на автодорогах в двух областях - Николаевской и Одесской.

Как сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины, с целью ликвидации последствий непогоды дорожные, спасательные, аварийные службы и полиция работают в усиленном режиме.

Отмечается, что на автодорогах Николаевской области закрыто движение на дорогах М-13 «Кировоград-Платоново», км 76 (предел Кировоградской области) - км 157 (предел Одесской области); Т-15-03 «обход города Новая Одесса», км 0 - км 13; Т-15-04 «Первомайск-Новоукраинка», км 0 - км 29; Т-15-06 «Николаев-Доманевка-Березки», км 0 - км 174; Т-15-09 «Баштанка-Березнеговатое», км 0 - км 42; Т-15-10 «Арбузинка – Еланец - Новая Одесса», км 0 - км 116; Т-15-11 «Братское-Вознесенск», км 0 - км 36 и Т-15-20 «Федоровна - зона отдыха «Луговое» - зона отдыха «Рыбаковка», км 0 - км 2.

На территории Одесской области пока остается ограничение для движения грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по автодорогам М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог)», км 17 - км 55, в том числе транспортная развязка; М-15 «Одесса-Рени (на Бухарест)», км 11 - км 306; М-16 «Одесса-Кучурган (на Кишинев)», км 11 - км 70, добавили в полиции.

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Правоохранители снова обращаются к водителям с просьбой без необходимости не выезжать на собственном транспорте, а тем, кто выехал, - внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины.