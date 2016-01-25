Россия хочет возобновить авиасообщение с Египтом

Спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин не исключил, что в ходе своего визита в Египет в составе российской делегации 26 января может обсудить вопрос о восстановлении авиасообщения между Россией и Египтом, передает РБК.

По его словам, в ходе визита 26-27 января он проведет переговоры с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси.

"Наши стороны, конечно, заинтересованы в полном восстановлении отношений, экономических отношений, включая туризм и авиасообщение между двумя нашими странами, но это будет возможно только в случае полного гарантирования безопасности наших граждан", - сказал Нарышкин.

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Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано 6 ноября по инициативе России. Поводом стала авиакатастрофа 31 октября, которую потерпел самолет Airbus A321 российской компании "Когалымавиа". Самолет, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, и упал над Синайским полуостровом. В результате катастрофы погибли 224 человека.

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Вскоре после того как Россия прервала авиасообщение между двумя странами, глава ФСБ РФ Александр Бортников доложил российскому президенту, что "причиной крушения самолета был теракт".