Кабмин определил пункты пропуска транзита из России и Беларуси

Кабинет министров Украины определил перечень пунктов пропуска через государственную границу товаров из России и Беларуси, следующих транзитом по украинской территории.

Об этом говорится в постановлении №20, опубликованном на веб-портале правительства.

В частности, автомобильный транспорт, следующий из Российской Федерации в Украину, может использовать следующие пункты пропуска: Просяное, Танюшевка, Плетиновка, Гоптовка, Великая Писаревка, Юнаковка, Катериновка, Бачевск, Гремяч, Сеньковка. Железнодорожный транспорт - Лантратовка, Тополи, Казачья Лопань, Зерновое.

Автомобильный транспорт, следующий из Беларуси, может проходить границу в следующих пунктах пропуска: Домановое, Сеньковка, Новые Ярыловичи, Славутич, Выступовичи, Городище, Дольск, Пулемец. Железнодорожный транспорт - Неданчичи, Щорс, Горностаевка, Удрицк, Заболотье, Выступовичи.

"Постановление вступает в силу со дня опубликования", - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, Россия с начала января 2016 года закрыла все 25 пунктов пропуска через украинско-российскую границу для украинских товаров, следующих по территории России транзитом в страны Средней Азии. По мнению украинской стороны, запрет транзита является грубейшим нарушением правил мировой торговли и принципов работы Всемирной торговой организации. В этой связи Украина заявила, что не будет предпринимать ответных запретных шагов и не будет запрещать транзит российских товаров по своей территории.