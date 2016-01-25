Китай поддержал создание Шелкового пути через Украину в обход РФ

Об этом в ходе традиционного брифинга в Пекине сказала официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

«Это (запуск поезда - УНИАН) имеет большое значение для развития инфраструктуры и торговли по экономическому поясу Шелкового пути. Что касается нового маршрута, который Украина разработала с соответствующими странами, Китай также приветствует это», - сказала Чуньин.

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Она также подчеркнула, что Пекин приветствует развитие всех имеющихся маршрутов в регионе, соединяющих Китай с Европой.

Как сообщал УНИАН, торжественное отправление грузового поезда из Украины в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России через Грузию и Азербайджан состоялось 15 января. Все формальности между странами-участницами эксперимента были урегулированы в течение нескольких дней, включая вопрос установления конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки по этому маршруту.

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Данный маршрут был разработан в начале января текущего года в ответ на действия Российской Федерации, запретившей с 4 января транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года.

Время в пути по маршруту составляет на сегодняшний день около 11 дней, поскольку поезд должен пересекать два моря. Однако в дальнейшем, как подсчитали в Министерстве инфраструктуры Украины, время проезда можно будет сократить до 10 дней.