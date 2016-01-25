Кабмин предлагает Раде вернуть беспошлинный ввоз автомобилей для дипломатов

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту №3806 «О внесении изменений в ст. 374 Таможенного кодекса ("относительно налогообложения таможенными платежами работников дипломатической службы")», это поможет в работе украинских дипломатических ведомств в связи с сокращением финансирования Министерства иностранных дел. Украинским дипломатам хотят разрешить ввозить без уплаты пошлин автомобили, которые были куплены ими для использования в своей работе. При этом строк службы или командировки сотрудника должен быть не менее двух лет, а автомобиль должен быть куплен не менее, чем за полтора года до окончания работы дипломата.

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Авторы законопроекта считают, что беспошлинный ввоз автомобилей украинскими дипломатами, который существовал до апреля 2014 года, не имеет коррупционной составляющей. «Порядок предоставления указанных таможенных льгот, существовавших до их отмены, был в достаточной мере эффективным и контролируемым, что делало практически невозможным злоупотребления со стороны работников дипломатической службы», - говорится в пояснительной записке.

В то же время, в законопроекте предлагается установить максимальную стоимость автомобиля не более 30% (в старом порядке - 50%) от суммы, выплачиваемой работнику дипломатической службы в связи с пребыванием в долгосрочной командировке или прохождением дипломатической службы за рубежом. Также автомобиль может быть только легковым.

Справка УНИАН. Льготы работников дипломатической службы при растаможивании транспортных средств, приобретенных ими во время длительной командировки за границей, перестали действовать с принятием весной 2014 года закона «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины».