Ford сворачивает работу на рынках Японии и Индонезии

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте компании, автопроизводитель закроет все официальные дилерские офисы и прекратит импорт автомобилей своих марок в эти страны, передает Би-би-си. Производственных или сборочных мощностей в Японии и Индонезии у Ford нет.

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"К сожалению, это также значит, что члены нашей команды, живущие в Японии и Индонезии, больше не смогут работать на локальные подразделения компании", - говорится в письме, адресованном всем работникам азиатских подразделений Ford.

В последние годы доля продаж Ford на азиатских рынках уменьшалась. В прошлом году на японском рынке новых импортных автомобилей она составила 1,5%, а в Индонезии - 0,6%.

В Японии на рынке доминируют местные компании, говорится в заявлении Ford. В Индонезии же долю на рынке нарастить невозможно без открытия в регионе новых заводов, что проблематично на фоне общего экономического спада, подчеркнул представитель компании.