Ограничение для движения грузовиков осталось только на дороге в Одесской области

Ограничение для движения грузового транспорта осталось только на одной автодороге в Одесской области.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Департамента превентивной действия Национальной полиции Украины.

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«Движение для грузовых авто пока закрыто на автодороге М - 15 «Одесса – Рени (на Бухарест)» км 11 – км 306», - говорится в сообщении.

Правоохранители обращаются к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе из-за сильных снегопадов было заблокировано движение на автодорогах в областях на юге и в центре Украины.