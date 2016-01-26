Транзит в обход России обходится дороже перевозок через ее территорию - Минагропрод

Стоимость доставки украинских товаров в страны Средней Азии по новому, альтернативному, маршруту Великого Шелкового пути в обход России, организованному в связи с введением Москвой транзитного эмбарго в отношении украинского экспорта, обойдется дороже перевозок по традиционному сухопутному маршруту через территорию Российской Федерации.

Такое мнение высказал журналистам глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

"Логистика с двумя паромными переправами более дорогая, чем была раньше прямая (традиционный сухопутный маршрут доставки товаров в страны Азии через территорию России – УНИАН). Спасибо Министерству инфраструктуры за то, что делает максимум для того, чтобы удешевить логистику перевозок, особенно наших товаров", - сказал Павленко.

При этом он отметил, что перевозки по альтернативному маршруту в сторону Китая возможны не для всех групп товаров.

"Далеко не каждая группа товаров, особенно с низкой маржинальностью, сможет использовать этот логистический путь, но это уже хороший путь. Например, молочная продукция не доедет, так как она скоропортящаяся, тогда как сухое детское питание, мед – это высокомаржинальные продукты", – отметил глава Минагропрода.

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Как сообщал УНИАН, торжественное отправление грузового поезда из Украины в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России через Грузию, Азербайджан и Казахстан состоялось 15 января. Все формальности между странами – участницами эксперимента были урегулированы в течение нескольких дней, включая вопрос установления конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки по этому маршруту.

Вместе с тем, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что этот маршрут по ценовой политике сможет конкурировать с российским, однако размер тарифа так и не озвучил.

Данный маршрут был разработан в начале января текущего года в ответ на действия Российской Федерации, запретившей с 4 января транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года.

Время в пути по маршруту составляет на сегодняшний день около 11 дней, поскольку поезд должен пересекать два моря. Однако в дальнейшем, как подсчитали в Министерстве инфраструктуры Украины, время проезда можно будет сократить до 10 дней.

Китайская Народная Республика приветствовала запуск Украиной нового поезда по маршруту Шелкового пути в обход России.