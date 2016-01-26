Израильский оператор Spacecom подал в суд на Inter Media Group

В 2009 году девять телеканалов, входящих в состав холдинга "Inter Media Group", заключили с компанией Spacecom договоры о вещании с использованием спутника AMOS-3, расположенного в орбитальной позиции 4° западной долготы и принадлежащего компании Spacecom. Однако, некоторое время назад телеканалы холдинга "Inter Media Group" направили уведомления о досрочном расторжении договоров с тем, чтобы в дальнейшем осуществлять трансляцию своих сигналов через другого спутникового оператора. Это было сделано без надлежащих правовых оснований и, соответственно, квалифицируется как нарушение условий договоров между телеканалами и компанией Spacecom.

В связи с произошедшим компания Spacecom обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском против телеканалов, входящих в состав холдинга "Inter Media Group", с требованиями о признании недействительным одностороннего прекращения телеканалами договоров с компанией Spacecom. Кроме этого, компания Spacecom просила суд обеспечить иск путем запрета каналам холдинга транслировать свои сигналы через спутник Astra 4A компании SES или через любые другие спутники, в нарушение условий договоров со Spacecom.

14 января 2016 года Хозяйственный суд города Киева согласился с позицией компании Spacecom и удовлетворил заявление о применении обеспечительных мер, обязав телеканалы Inter Media Group незамедлительно прекратить вещание через любой другой спутник.

В компании Spacecom ожидают выполнения телеканалами судебного определения о применении обеспечительных мер. Невыполнение предписаний данного определения влечёт ответственность согласно действующему законодательству.

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Начиная с 1998 года, компания Spacecom сотрудничает со многими украинскими телеканалами и основными медиа-группами страны и пользуется высоким уважением, будучи ведущим спутниковым оператором в странах Центральной и Восточной Европы. Компания хорошо известна как оператор, предоставляющий своим клиентам, как в Украине, так и в других странах мира, профессиональные услуги наивысшего качества.