Ford отзывает 390 тысяч пикапов из-за серьезного дефекта подушки безопасности

Как сообщается, отзыв коснется машин, проданных в США и Канаде в период с 2004 по 2006 год, передает Би-би-си. В отправляемых на доработку пикапах использовались подушки безопасности марки Takata. Как выяснилось, при раскрытии подушки неисправные пиропатроны могут разрываться на части, выбрасывая металлические осколки. Подушки этой японской фирмы используются в автомобилях многих производителей.

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Несколько дней назад взрыв подушки Takata впервые привел к смертельному случаю: водитель из Южной Каролины врезался в корову и погиб, когда кусок металла от пиропатрона попал ему в шею.

Об отзывах автомобилей с подушками Takata ранее сообщали Honda, Toyota Motor, Nissan, Mazda, General Motors. Во вторник, практически одновременно с Ford, об отзыве автомобилей с подушками Takata объявил немецкий автоконцери BMW.

Как сообщил в понедельник представитель Национальной администрации безопасности дорожного движения США, в соответствии с решением регулятора в стране будет отозвано еще 5 млн автомобилей разных производителей.

В отношении Takata в США ведется расследование, на компанию были наложены штрафы.