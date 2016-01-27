British Airways спустя 4 года возобновляет полеты в Тегеран - СМИ

Об этом сообщило иранское информационное агентство Фарс со ссылкой на представителя организации гражданской авиации страны Резу Джафарзаде, передает Би-би-си.

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По его словам, в связи со снятием с Ирана санкций полеты British Airways начнутся со средины иранского календарного месяца Эсфанда, что соответствует началу марта.

Реза Джафарзаде сообщил, что на встрече представителей Великобритании и Ирана 26 января была достигнута договоренность о том, что авиакомпания British Airways будет совершать 4 рейса из Лондона в Тегеран еженедельно.

Полеты авиакомпании British Airways в Иран были прекращены в 2012 году из-за санкций, введенных в отношении этой страны.