Уже летом украинцы смогут сохранять номер при смене оператора
17:03, 27 января 2016Транспорт/Связь
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Украинский государственный центр радиочастот объявил результаты победителя конкурса, на котором отбиралась компания, которая будет осуществлять внедрение услуги MNP – сохранение мобильного номера при смене мобильного оператора.
REUTERS
Победителем стала компания ДИАЛИНК, которая получит за свои услуги 71,8 млн грн. Решение, предложенное ДИАЛИНК базируется на программном обеспечении литовской компании Mediafon и опытом в сфере внедрения услуг MNP в семи странах мира, передает watcher.
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В конкурсе также участвовали компании «Ericsson Украина» и «Хуавей Украина».
После внедрения услуги MNP абоненты смогут использовать свой номер без привязки к оператору и это может существенно усилить конкуренцию на рынке.
Предполагается, что услуга MNP заработает в июне 2016 года.
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