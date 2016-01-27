Уже летом украинцы смогут сохранять номер при смене оператора

Победителем стала компания ДИАЛИНК, которая получит за свои услуги 71,8 млн грн. Решение, предложенное ДИАЛИНК базируется на программном обеспечении литовской компании Mediafon и опытом в сфере внедрения услуг MNP в семи странах мира, передает watcher.

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В конкурсе также участвовали компании «Ericsson Украина» и «Хуавей Украина».

После внедрения услуги MNP абоненты смогут использовать свой номер без привязки к оператору и это может существенно усилить конкуренцию на рынке.

Предполагается, что услуга MNP заработает в июне 2016 года.