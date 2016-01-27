Мининфраструктуры: поезд в обход России по маршруту Шелкового пути следует по графику

Запущенный 15 января грузовой поезд из Украины в Китай по альтернативному маршруту Великого Шелкового пути в обход России через Грузию, Азербайджан и Казахстан, организованному в связи с введением Москвой транзитного эмбарго в отношении украинского экспорта, в настоящее время следует согласно графику.

Об этом сообщил директор департамента государственной политики в отрасли железнодорожного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Александр Федоренко в ходе заседания диалог-клуба «Конвенционные вызовы как барьеры для международной торговли и логистики».

"Пока сложностей никаких, была одна задержка, это связано со штормом... Графика окончательного пока нет, решили испытать работу паромов и посмотреть на работу таможенных органов, пока никаких подводных камней на маршруте следования этого поезда не было, и он идет нормально по тому прогнозируемому графику, который мы и планировали", - подчеркнул Федоренко.

Согласно данным Министерства инфраструктуры, 27 января в 10:25 по местному времени поезд отправился со станции Жезказган Казахстанских железных дорог, а в 18:55 по местному времени состав отправился со станции Атасу Казахстанских железных дорог.

В составе поезда отправлено 10 вагонов и 20 40-футовых контейнеров парка "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, торжественное отправление грузового поезда из Украины в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России через Грузию, Азербайджан и Казахстан состоялось 15 января. Все формальности между странами – участницами эксперимента были урегулированы в течение нескольких дней, включая вопрос установления конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки по этому маршруту.

Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский ранее отмечал, что этот маршрут по ценовой политике сможет конкурировать с российским, однако размер тарифа так и не озвучил.

Некоторые СМИ сообщали, что предварительная стоимость фрахта 40-футового контейнера FEU из Украины до границы с Китаем (ж/д узел Достык) может стоить 5 тыс. долл.

Глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко подчеркивал, что стоимость доставки украинских товаров в страны Средней Азии по новому маршруту в обход России обойдется дороже традиционных перевозок через РФ в связи с тем, что на пути следования альтернативного поезда — Каспийское и Черное моря, которые нужно преодолевать паромами.

Данный маршрут был разработан в начале января текущего года в ответ на действия Российской Федерации, запретившей с 4 января транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года.

Время в пути по маршруту составляет на сегодняшний день около 11 дней, поскольку поезд должен пересекать два моря. Однако в дальнейшем, как подсчитали в Министерстве инфраструктуры Украины, время проезда можно будет сократить до 10 дней.

Китайская Народная Республика приветствовала запуск Украиной нового поезда по маршруту Шелкового пути в обход России.