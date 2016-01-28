Кабмин сменил руководство Укртрансбезопасности

Кабинет министров Украины уволил с должности главу Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Николая Горбаху и назначил исполняющим обязанности главы службы Владимира Балина, ранее занимавшего пост первого заместителя.

Данные решение закреплены распоряжениями правительства от 27 января 2015 года.

В документе отмечается, что Балин будет занимать пост до назначения в установленном порядке нового главы службы.

Кроме того, по решению Кабмина заместителем главы Укртрасбезопасности назначен Михаил Ноняк, до этого занимавший пост заместителя министра доходов и сборов Украины.

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Как сообщал УНИАН, Горбаха был назначен главой Укртрансбезопасности в мае 2015 года, а до этого возглавлял департамент безопасности Министерства инфраструктуры Украины.

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В сентябре 2014 года Кабинет министров начал реорганизацию Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) и Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция) путем их слияния и создания единого ведомства – Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. В феврале 2015 года Кабмин утвердил положение о создании нового органа – Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).