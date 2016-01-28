Пивоварский: в Украине дороги изношены на 80%, порты и железная дорога – на 90%

В Украине изношены порядка 80% автодорог и 90% портовой и железнодорожной инфраструктуры, что само по себе является угрозой не только для страны в целом, но также для экспортно ориентированных отраслей, сказал министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский в ходе международной конференции «Украина в фокусе: стратегическая встреча глобальных экспортно-кредитных агентств и многосторонних финансовых институтов».

«Порядка 90% железнодорожной инфраструктуры – изношены и должны быть списаны, в 90% портов изношено оборудование, более 80% автодорог изношены, – сказал министр. – Аэропортная инфраструктура, слава Богу, приемлемая, потому что благодаря Евро-2012 (чемпионату Европы по футболу – УНИАН) туда зашли инвестиции. Но эта инфраструктура очень дорогая, там дорогое оборудование и используется оно не всегда эффективно. И теперь нам надо думать, как возвращать кредиты, взятые для переоборудования аэропортов».

По мнению Пивоварского, если не улучшать инфраструктуру, то проблемы возникнут не только в сфере транспорта. «Проблемы будут во многих бизнесах. Успех агросектора, например, должен идти в ногу с улучшением инфраструктуры», – подчеркнул министр.

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Справка УНИАН. Сеть автомобильных дорог общего пользования в Украине включает более 172 тыс. км дорог, из них с твёрдым покрытием — порядка 164 тыс. км, без учёта муниципальных, ведомственных, внутрихозяйственных дорог. Большинство дорог проходят через населенные пункты, что не отвечает требованиям к международным транспортным коридорам и приводит к ограничению скорости движения транспорта.

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Железнодорожное хозяйство страны объединяет 6 железных дорог: Донецкую, Львовскую, Одесскую, Приднепровскую, Юго-Западную и Южную.

На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и специализированный морской порт «Октябрьск». Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.