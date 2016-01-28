Тарифы на ж/д перевозку контейнеров из Ильичевска до границы с ЕС снижены на 60%

Созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога" снизило ставки на ж/д перевозку контейнеров от Ильичевска до границы с Европейским Союзом на 60%, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци".

«С целью привлечения транзитных перевозок в этом направлении (из Европы в Китай и в обратном направлении через территорию Украины – УНИАН) в тарифной политике на 2016 фрахтовый год установлены ставки на перевозки контейнеров в составе контейнерного поезда по маршруту Ильичевск - Паромная - западные пограничные переходы, уровень которых на 60% ниже, чем в 2015 году», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе напомнили о том, что 14 января страны-участницы Транскаспийского международного транспортного маршрута в Китай - Украина, Казахстан, Грузия и Азербайджан - согласовали льготную тарифную ставку для транспортирования транзитных грузов в собственных 40-футовых контейнерах (FEU) на инвентарных платформах в составе контейнерных поездов.

По информации директора департамента государственной политики в отрасли железнодорожного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Александра Федоренко, окончательный размер тарифа пока не утвержден и Украина ведет переговоры с вышеупомянутыми странами по установлению конкурентного низкого тарифа на перевозку грузов по альтернативного маршруту - Великому Шелковому пути в обход России по сравнению с тарифом на перевозки по традиционному маршруту через территорию России.

Как сообщал УНИАН, торжественное отправление грузового поезда из Украины в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России через Грузию, Азербайджан и Казахстан состоялось 15 января.

Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский ранее отмечал, что этот маршрут по ценовой политике сможет конкурировать с российским, однако размер тарифа так и не озвучил.

Некоторые СМИ сообщали, что предварительная стоимость фрахта 40-футового контейнера FEU из Украины до границы с Китаем (ж/д узел Достык) может стоить 5 тыс. долл.

Глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко подчеркивал, что стоимость доставки украинских товаров в страны Средней Азии по новому маршруту в обход России обойдется дороже традиционных перевозок через РФ в связи с тем, что на пути следования альтернативного поезда — Каспийское и Черное моря, которые нужно преодолевать паромами.

Данный маршрут был разработан в начале января текущего года в ответ на действия Российской Федерации, запретившей с 4 января транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года.

Время в пути по маршруту составляет на сегодняшний день около 11 дней, поскольку поезд должен пересекать два моря. Однако в дальнейшем, как подсчитали в Министерстве инфраструктуры Украины, время проезда можно будет сократить до 10 дней.

Китайская Народная Республика приветствовала запуск Украиной нового поезда по маршруту Шелкового пути в обход России.