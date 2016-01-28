"Украэрорух" получил право расследовать международные авиапроисшествия

Инспекция по внутреннему контролю и аудиту Государственного предприятия обслуживания воздушного движения («Украэрорух») впервые получила сертификат, который дает право специалистам предприятия расследовать инциденты по обслуживанию воздушного движения, проводить экспертизы, осуществлять оценку рисков и анализ информации.

Согласно сообщению пресс-службы «Украэроруха», помимо данного сертификата международного стандарта ISO 17025: 2005, предприятие также в третий раз подтвердило соответствие стандарту 17020:2012, что позволяет осуществлять инспектирование по типам А, В, С в рамках аэронавигационного обслуживания и аудит предприятий авиационной отрасли.

«Это станет фундаментом для дальнейшего расширения сфер компетентности провайдера аэронавигационного обслуживания. ... Это значительно усиливает позиции «Украэроруха» на внешнем уровне, в частности, в предоставлении квалифицированной консультативной поддержки. Например, сотрудничество в этом контексте уже ведется с партнерами из Казахстана», - отметили представители предприятия.

Как сообщал УНАИН, «Украэрорух» в 2015 году сократил количество обслуженных авиарейсов более чем на треть – до 234 861 рейсов.

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Справка УНИАН. Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины «Украэрорух» уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.

В состав «Украэроруха» входят Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения («Украэроцентр»), Служба аэронавигационной информации Украины (САИ), авиакомпания «Украэрорух», Учебно-сертификационный центр «Украэроруха» и 7 региональных структурных подразделений.