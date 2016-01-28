Иран договорился о покупке у Франции 118 самолетов Airbus

О сделке на сумму $25 млрд было объявлено после переговоров Хассана Роухани с его французским коллегой Франсуа Олландом, передает Би-би-си.

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Как заявил президент Франции, новые отношения с Ираном зависят от того, как Тегеран будет соблюдать свои обещания, данные при подписании многосторонней "ядерной сделки". Хассан Роухани подтвердил, что его страна будет соблюдать взятые обязательства.

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Ранее Иран подписал контракт с французской компанией Peugeot о создании автомобильного завода в Иране, а французский энергетический гигант Total сообщил, что планирует подписать соглашение о покупке у Тегерана нефти.