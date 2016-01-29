Между Россией и Польшей могут приостановить автомобильные перевозки

Об этом сообщили в Министерстве транспорта Российской Федерации.

Отмечается, что разрешения на проезд по Польше для перевозчиков РФ и по России для польских действуют до 1 февраля текущего года, а новых договоренностей пока достичь не удалось.

Стало известно, что ранее состоялось два раунда российско-польских переговоров. Тогда польская сторона выразила недовольство новыми требованиями российского законодательства, направленными на усиление госконтроля над осуществлением перевозок.

Читайте такжеНа украинско-польской границе растет очередь из автомобилей

Сообщается, что Минтранс России уже направил Польше предложение продлить срок действия разрешений 2015 года до 15 февраля 2016-го.

При этом в РФ заявляют, что польская сторона "отказывается давать конкретные предложения в части обмена разрешениями на текущий год в ответ на российские предложения".

Ранее УНИАН сообщал, что более 60 молдавских фур с товарами российского производства несколько дней простаивали на российско-украинской границе в пункте пропуска "Троебортное-Бачевск": украинские таможенники отказали перевозчикам в транзите российских товаров через территорию Украины.