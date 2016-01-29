Авиакомпания МАУ вводит новый тариф, который дешевле обычного на 15-20%

Согласно данным системы МАУ, бесплатно пассажир сможет взять на борт только ручную кладь весом до 7 кг. Возврат таких билетов невозможен, обмен — только со штрафом.

На данный момент покупка билетов по новому тарифу, включающему только ручную кладь, пока недоступна, т.к. во всех колонках пока значится, что он "продан". Тариф без багажа пока вводится только на двух рейсах (Киев — Вильнюс и Киев — Тель-Авив) да и то — в качестве эксперимента, пишет delo.ua.

Цена билета только с ручной кладью будет на 15-20% меньше обычного тарифа. Однако пока нет полной ясности, сможет ли пассажир при необходимости доплатить за провоз багажа.

Ранее МАУ заявляла о возможности ввода тарифов без багажа. Однако для этого необходимо исключить норму из действующих правил авиаперевозок, которая обязывает украинские авиакомпании возить минимум 15 кг багажа по весовой концепции или один чемодан до 23 кг по штучной концепции бесплатно.

Именно из-за этого Wizz Air Украина до прекращения своей деятельности позволяла сдавать в багаж без дополнительной платы один чемодан. В случае, если новый тариф все же будет внедрен, концепция МАУ фактически будет дублировать концепцию работы латвийского перевозчика airBaltic, который работает по гибридной модели.