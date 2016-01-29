Кабмин зарегистрировал законопроект о Нацкомиссии по регулированию транспорта

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о создании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ).

Соответствующий законопроект №3835 "О государственном регулировании в сфере транспорта" зарегистрирован в парламенте 28 января. По состоянию на 29 января документ передан на рассмотрение в парламентские комитеты.

Согласно документу, Нацкомиссия будет осуществлять государственное регулирование тарифов на специализированные услуги, предоставляемые в морском порту субъектами природных монополий, и услуги, которые оплачиваются в составе портовых сборов.

Кроме того, предусматривается, что комиссия будет устанавливать порядок и размер лоцманского сбора с судов, которые пользуются услугами морских лоцманов, а также порядок и размер сбора с судов, которые пользуются услугами службы регулирования движения судов.

Также комиссия будет устанавливать тарифы на перевозку грузов (кроме тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в международном сообщении), пассажиров и багажа (за исключением пригородных и городских пассажироперевозок) железнодорожным транспортом.

Также предлагаемый к созданию нацрегулятор в сфере транспорта будет решать в пределах своей компетенции спорные вопросы, возникающие между потребителями и субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность на рынке транспортных услуг.

Помимо прочего, документ предусматривает введение штрафных санкций для субъектов транспортного рынка за невыполнение законных требований должностных лиц Нацкомиссии.

"Образование Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта, должно обеспечить эффективное государственное регулирование деятельности на рынках естественных монополий и смежных рынках в области транспорта, в частности, по вопросам формирования ценовой (тарифной) политики", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2015 года Кабинет министров Украины одобрил законопроекты о железнодорожном транспорте в новой редакции, в частности, предусматривающие создание нового органа – Национальной комиссии по вопросам регулирования транспорта (НКРТ), и передал их на рассмотрение в Верховную Раду.

29 мая 2015 года Мининфраструктуры обнародовало на своем сайте в новой редакции законопроект "О железнодорожном транспорте".

Документ, в частности, предусматривает создание ряда новых органов: государственного агентства железнодорожного транспорта, госорганов по безопасности на транспорте и Комиссии по расследованию аварий на транспорте. Последняя будет подчиняться непосредственно Кабинету министров.

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Также законопроект предусматривает изменение системы тарифообразования на перевозки пассажиров и грузов ж/д транспортом, которую будет формировать предлагаемый к созданию новый орган – Нацкомиссия по вопросам регулирования транспорта (НКРТ), а не "Укрзализныця".