Обновленный аэропорт "Житомир" после длительного простоя принял первый самолет

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах по этому случаю на аэродроме приняли участие руководители города и области, общественность, сотрудники аэропорта и журналисты.

«Сегодня вы видите, наш аэропорт впервые за последние 25 лет принял первый самолет, погода только способствовала этому», - сказал журналистам представитель дирекции аэропорта.

До того, как самолет совершил посадку, представители авиакомпании YanAir провели экскурсию по отремонтированному зданию аэропорта.

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Как отмечалось на пресс-конференции после церемонии встречи самолета, пока речь не идет о рейсовых полетах. Авиакомпания YanAir около года будет использовать аэродром сначала как базу для своих самолетов. Рейсовые авиаперевозки компания планирует начать в 2017 году. Тогда аэропорт сможет пропускать ежесуточно до 400 пассажиров. В частности, планируются рейсы в Одессу и другие города Украины. В перспективе аэропорт намерен получить статус международного.

Согласно плану, житомирский аэродром будет принимать самолеты Saab-340 и Airbus-320.

Как сообщил на своей странице в сети Facebook вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, о своем желании возобновить работу аэропорта украинский авиаперевозчик заявил еще в 2014 году с целью сделать аэропорт базовым для себя.

«Сегодня в Житомирском аэропорту впервые после длительного перерыва совершил посадку первый самолет. Это знаковое событие не только для города, это показательный пример для всей страны. Тот случай, когда власть и бизнес работают на общий результат», - написал Зубко.

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Как сообщал УНИАН, в июне 2014 года земельная комиссия Житомирского областного совета передала в аренду авиакомпании YanAir 58 га земли в Житомире под восстановление и строительство аэропорта. Общая сумма этого проекта достигала 15 млн долларов.

Справка УНИАН. Житомирский аэродром в районе Смоковка работал с 1939 года - выполнялись рейсы в Москву, Ленинград, Ригу, Скадовск, Запорожье, Донецк, Симферополь и другие города.

В 2011 году Житомирский аэропорт был исключен из реестра гражданских аэродромов.

24 апреля 2015 года Госавиаслужба выдала свидетельство о регистрации аэропорта «Житомир-Смоковка», а 30 декабря – соответствующий сертификат.