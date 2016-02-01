Между Россией и Польшей прекратились автомобильные перевозки

С 1 февраля, когда истекает срок действующих разрешений, российские фуры не смогут въехать на территорию Польши, а польские — в Россию, передает РБК.

Отмечается, что пока сторонам удалось договориться лишь о том, что все российские машины, находящиеся сейчас в Польше, смогут вернуться в Россию до 15 февраля по разрешениям 2015 года.

Стоит напомнить, что количество разрешений на въезд большегрузов страны согласовывают ежегодно. Порядок согласования установлен международными договорами. Существует два типа разрешений для транспортных компаний: двусторонние и на/с территории третьих стран (трехсторонние). Двусторонние необходимы для ввоза польских грузов в Россию и российских в Польшу, для российских перевозчиков они же действуют как транзитные при перевозке из западноевропейских стран через территорию Польши. Трехсторонние соглашения нужны польским перевозчикам для ввоза в Россию грузов из Западной Европы.

Читайте такжеНа украинско-польской границе растет очередь из автомобилей

Из Польши в Россию и обратно автоперевозчики почти ничего не возят, и этот рынок несопоставим с объемом перевозок через Польшу из Западной Европы, поэтому российским компаниям нужно много двусторонних разрешений, подчеркивает издание. Польским перевозчикам, напротив, нужно много трехсторонних разрешений, чтобы обслуживать трафик между Западной Европой и Россией.

При этом часть грузов в последние годы шла с формальным переоформлением в Польше и ввозилась в Россию по двусторонним разрешениям, но с начала 2016 года польских перевозчиков стали на этом ловить и штрафовать.

Кроме того, издание обращает внимание на тот факт, что стороны не первый раз не могут договориться по квотам разрешений. Например, автоперевозчики обеих стран приостанавливали работу из-за отсутствия продления разрешений с 16 января по 2 февраля 2011 года.

Следующий раунд переговоров состоится в Варшаве 1 февраля, следует из сообщения на сайте польского Министерства инфраструктуры.

Напомним, ранее состоялось два раунда российско-польских переговоров. Тогда польская сторона выразила недовольство новыми требованиями российского законодательства, направленными на усиление госконтроля над осуществлением перевозок.