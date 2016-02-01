Турция перекрыла для России грузовые перевозки через свою территорию

Грузоперевозки по территории Турции российским автотранспортом оказались невозможны из-за окончания 31 января 2016 года срока действия турецких разрешений, выданных в 2015 году, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

"До настоящего времени турецкой стороной не согласован контингент разрешений на 2016 год. В настоящее время Минтранс России принимает меры по разрешению вопроса - турецкой стороне повторно направлены предложения по обмену разрешениями", - говорится в сообщении АСМАП.

Отмечается, что в декабре 2015 года министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что число выдаваемых двусторонних разрешений на автоперевозки из Турции в РФ уменьшится в четыре раза. По словам Соколова, разрешения на автомобильные перевозки Минтранс выдает в Ассоциацию автомобильных перевозчиков, которая далее распределяет их между игроками.

В декабре 2015 года правительство России приняло постановление о мерах по реализации указа президента о специальных экономических мерах в отношении Турции. Документ, в частности, ограничивает количество разрешений для турецких автоперевозчиков на 2016 год до 2 тысяч единиц. Не исключалась также и возможность отмены уже выданных на следующий год разрешений.

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Санкции России против Турции были введены 28 ноября 2015 года соответствующим указом президента РФ. Перечень запрещенных турецких товаров в декабре утвердило правительство. С 1 января 2016 года запрещен ввоз из республики овощей и фруктов, цветов, мяса птицы и соли. Кроме того, введен запрет на чартерные перевозки и отменен безвизовый режим. Российским компаниям не разрешается принимать на работу граждан Турции, за рядом исключений.

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Отношения Москвы и Анкары обострились после того, как 24 ноября турецкая авиация сбила российский бомбардировщик Су-24, нарушивший государственную границу Турции. Турецкие власти также готовят зеркальные санкции, которые могут начаться с введения антидемпинговых пошлин для российских металлургов.