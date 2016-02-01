Казахстан опровергает сообщения России о якобы задержке украинского поезда на Шелковом пути

Экспериментальный контейнерный поезд из Украины проследовал по карагандинскому отрезку железной дороги без задержек, нигде не был оцеплен, никаких технических и финансовых причин для остановки состава не было. Состав уже находится на территории КНР, передает ИА "Новости-Казахстан" со ссылкой на руководство Алматинского отделения железной дороги.

Экспериментальный поезд-контейнеровоз с украинскими товарами в воскресенье отправился из Казахстана в Китай, сообщили железнодорожники.

Читайте такжеКитай поддержал создание Шелкового пути через Украину в обход РФ"Вчера поезд уехал в Китай в пять часов с копейками", — заявили агентству в руководстве Алматинского отделения железной дороги.

Украина запустила экспериментальный поезд по "Шелковому пути", который должен стать альтернативным путем доставки украинских грузов в страны Азии, в обход территории Российской Федерации, в связи с транзитным эмбарго со стороны РФ.

В понедельник, 1 февраля, в российских СМИ со ссылкой на источник появилась информация, что состав, якобы, отцепили и оставили на станции Балхаш в Карагандинской области из-за того, что за него не заплатили.

"Экспериментальный контейнерный поезд проследовал по карагандинскому отрезку железной дороги без задержек, нигде не был оцеплен. Никаких технических и финансовых причин для остановки состава не было. По нашим сведениям, 31 января в 07.12 часов по местному времени данный поезд прибыл на станцию "Достык", — сообщил корреспонденту ИА "Новости-Казахстан" руководитель Жезказганской транспортной прокуратуры Кенель Кулушов.

Азербайджан, Казахстан, Грузия и Украина подписали протокол о конкурентоспособных льготных тарифах на грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. По информации международного торгового морского порта Баку, экспериментальный поезд-контейнеровоз с украинскими товарами прибыл 22 января в международный порт Баку. Из Азербайджана поезд отправился по маршруту Казахстан-Китай.