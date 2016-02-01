Первый поезд из Украины в обход России достиг Китая – ехал почти 16 дней

Запущенный 15 января грузовой поезд из Украины в Китай по альтернативному маршруту Великого Шелкового пути в обход России через Грузию, Азербайджан и Казахстан, организованному в связи с введением Москвой транзитного эмбарго в отношении украинского экспорта, 31 января прибыл на китайскую границу.

Об этом сказано на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

"31 января в 07:12 по местному времени поезд был расформирован по станции Достык Казахстанской железной дороги. Это конечная точка маршрута поезда по новому Шелковому пути, - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в дальнейшем грузы будут отправлены в крупные промышленные города Китая - Гуанчжоу, Чунцин, Ляньюньган.

В пресс-службе министерства сообщили, что в целом, продолжительность маршрута составила 15,5 суток вместо анонсированных транспортным ведомством ранее 11-12 суток по причине задержки в Черном море парома из-за шторма, а также из-за простоя поезда на станции Жанаарка в Казахстане по причине "несогласованности действий по оплате казахстанской стороне".

"Такие изменения в графике во время тестового рейса - нормальное явление. Его назначение заключается именно в совместной отработке маршрута операторами поезда в каждой из стран-участниц. Деморейс помог выявить возможные «узкие места» и понять, как избежать их в будущем. Это станет основной для совершенствования логистики перевозок после запуска поезда по новому Шелковому пути на регулярной основе", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время поезд находится на станции Достык Казахстанской железной дороги на границе с Китаем, а следующим этапом будет его загрузка товарами для перевозок в обратном направлении.

Как сообщал УНИАН, торжественное отправление грузового поезда из Украины в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России через Грузию, Азербайджан и Казахстан состоялось 15 января. Все формальности между странами-участницами эксперимента были урегулированы в течение нескольких дней, включая вопрос установления конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки по этому маршруту.

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Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский ранее отмечал, что этот маршрут по ценовой политике сможет конкурировать с российским, однако размер тарифа так и не озвучил.

Некоторые СМИ сообщали, что предварительная стоимость фрахта 40-футового контейнера FEU из Украины до границы с Китаем (ж/д узел Достык) может стоить 5 тыс. долл.

В то же время, по данным экс-заместителя министра инфраструктуры Александра Кавы, стоимость перевозки одного контейнера по новому, альтернативному маршруту в обход России вдвое дороже перевозок по традиционному сухопутному маршруту через территорию РФ и составляет 7927 долл.

Глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко также подчеркивал, что стоимость доставки украинских товаров в страны Средней Азии по новому маршруту в обход России обойдется дороже традиционных перевозок через РФ в связи с тем, что на пути следования альтернативного поезда — Каспийское и Черное моря, которые нужно преодолевать паромами.

Данный маршрут был разработан в начале января текущего года в ответ на действия Российской Федерации, запретившей с 4 января транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года.

Китайская Народная Республика приветствовала запуск Украиной нового поезда по маршруту Шелкового пути в обход России.