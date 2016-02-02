СБУ проверила поезда "Укрзализныци" на наличие тайников для перевозки контрабанды
Служба безопасности Украины (СБУ) проверила пассажирские поезда "Укрзализныци", курсирующие в международном сообщении, на предмет наличия в составах специально оборудованных тайников для перевозки через границу контрабандных товаров, в том числе оружия.
Согласно сообщению пресс-службы СБУ, ведомство во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводит на железной дороге профилактическую спецоперацию "Магистраль" с целью борьбы с нелегальными перевозками через государственную границу Украины.
В частности, только с начала года СБУ открыла одно уголовное производство за незаконное обращение с оружием, два производства за контрабанду наркотиков и одно - за нарушение порядка осуществления международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.
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Кроме того, правоохранители изъяли 1200 патронов к огнестрельному оружию и почти три тысячи пачек сигарет.
Также сообщается, что было принято решение о снятии с должностей 11 работников поездных бригад и запрещен въезд в Украину 54 лицам, в том числе с поддельными штампами и недействительными документами, а также составлено 27 административных протоколов.
СБУ обнародовала на своем сайте соответствующую видеозапись досмотра вагонов на вагонном участке станции Киев-Пассажирский, в ходе которого правоохранители демонтировали специальные тайники для нелегальной перевозки товаров через границу.
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Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года в таможенной зоне «Ягодин» во время досмотра международного поезда сообщением Киев-Варшава Служба безопасности Украины изъяла из специально оборудованных тайников в купе проводника две тысячи пачек сигарет иностранного и отечественного производства, которые планировалось незаконно перевезти через украинскую границу и реализовать в Польше.