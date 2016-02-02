Экономическая и транзитная блокады России провалились - Яценюк

Предпринятые украинскими властями шаги по преодолению последствий российской экономической и транзитной блокады украинских товаров позволили говорить о том, что блокада России провалилась.

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания по результатам запуска альтернативного поезда из Украины в Китай в обход России.

«У нас есть альтернативный маршрут. И любые попытки России ввести эмбарго против Украины получат адекватный ответ, - сказал глава правительства. - Экономическая и транзитная блокада провалилась».

Яценюк подчеркнул, что запуск поезда предваряла серьезная работа. «Речь ведь идет о том, что надо было договориться с 5 странами и 6 разными операторами, у каждого своя тарифная политика и у каждого свои внутренние регуляции и таможни. Но нам удалось достичь согласования, чтобы запустить этот тестовый поезд и доказать России, что экономическая и транзитная блокада Украины провалится. И она провалилась. Наши торговые партнеры четко продемонстрировали свое желание вместе с Украиной построить новый транзитный путь», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, обходной маршрут был разработан в начале января текущего года в ответ на действия Российской Федерации, запретившей с 4 января транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года.

15 января Украина отправила поезд, который достиг конечной точки маршрута 31 января. Время в пути составило 15 дней в силу целого ряда объективных факторов, включая погодные условия, а также сугубо технологические простои. В дальнейшем время в пути планируют сократить до 10 дней. Стоимость перевозки одного контейнера альтернативным поездом составила 5,5 тыс. долл. В то же время, этот показатель может быть сокращен в случае оптимальной загрузки поезда и его постоянного использования.