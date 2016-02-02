Литва присоединится к Шелковому пути: поезд в Китай в обход РФ соединят с "Викингом"

Организованный Украиной поезд, идущий из Украины в Китай по альтернативному маршруту в обход России, может быть соединен с поездом «Викинг» сообщением Ильичевск - Клайпеда, сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Отдельно хотел бы обратить внимание на наше сотрудничество с европейскими партнерами. Литва заинтересовалась проектом, и уже подписан предварительный меморандум. Это означает то, что в рамках нашего сотрудничества с Европейским Союзом и реализации Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, к «Шелковому пути» будут подключены наши европейские партнеры и поезд «Викинг», - сказал Яценюк. - И «Викинг» из Клайпеды сможет поставлять товары в Китай в обход России».

Как сообщал УНИАН, торжественное отправление грузового поезда из Украины в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России через Грузию и Азербайджан состоялось 15 января. Поезд прибыл на границу с Китаем 31 января. Обходной маршрут был разработан в начале января текущего года в ответ на действия Российской Федерации, запретившей с 4 января транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года.

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Поезд комбинированного транспорта «Викинг» курсирует с 2003 года по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Драугисте (Литва). Общая длина маршрута составляет 1766 км, время в пути – 52 часа. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.