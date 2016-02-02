Яценюк: необходимо ускорить и удешевить маршрут в Китай в обход России

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству инфраструктуры и руководству «Укрзализныци» завершить все переговоры по организации движения поезда из Украины в Китай через Грузию, Азербайджан, Казахстан, включая вопросы тарифного регулирования и снижения себестоимости перевозки одного контейнера.

Об этом Яценюк сказал в ходе заседания по результатам запуска тестового поезда из Украины в Китай в обход России.

Он сообщил, что раунд переговоров пройдет в Астане в конце февраля.

«Мы поставлены перед дилеммой: либо ждать доброй воли России, которой мы не собираемся ждать, либо строить альтернативный путь. И то, что поезд выехал из Ильичевска и доехал в Китай - это четкий сигнал того, что мы все сделали правильно. И это сигнал того, как разобрать торговое эмбарго, которое нам поставила Россия, - сказал Яценюк. - По результатам того, что нам удалось сделать, надо поставить несколько новых задач. Первое - по времени в пути. После того, как проанализируем все составляющие прохождения поезда, нам надо сократить срок, чтобы поезд шел 10 дней. Второе - вопрос себестоимости. Сейчас один контейнер стоит 5,5 тыс. долл. Это несколько дороже (традиционного транзитного пути через Россию - УНИАН). Но если мы загрузим поезд, и если далее будет интерес у украинского и европейского бизнеса к новому пути поставки товаров, это даст возможность уменьшить себестоимость провозки одного контейнера».

Яценюк подчеркнул, что тестовый поезд - это большая победа для Украины. «Далее необходимо работать с нашими европейскими партнерами с тем, чтобы этот маршрут стал будничным. У нас есть альтернативный маршрут. И нам удается строить самостоятельную экономическую политику. Я прошу Министерство (инфраструктуры - УНИАН) завершить весь переговорный процесс (по организации движения поезда - УНИАН) в Астане, решить все технологические вопросы о пересечении таможни, об ускорении перевозки грузов и максимально привлекаем бизнес, делаем рекламу поезду», - подчеркнул глава правительства. При этом он добавил, что решение Киева уже положительно оценили в Китае на правительственном уровне.

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Как сообщал УНИАН, торжественное отправление грузового поезда из Украины в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России через Грузию и Азербайджан состоялось 15 января. Поезд прибыл на границу с Китаем 31 января. Обходной маршрут был разработан в начале января текущего года в ответ на действия Российской Федерации, запретившей с 4 января транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года.