СБУ предотвратила разворовывание 50 миллионов бюджетных средств за непостроенные дороги

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"СБ Украины инициировала проверку законности и обоснованности выплаты бюджетных средств за строительство дорог общегосударственного и местного значения. После изучения документации, подписанной чиновниками и коммерческими структурами, было пресечено перечисление более пятидесяти миллионов гривень за работы, которые подрядчики не выполнили или реализовали частично", - говорится в сообщении.

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Как отметили представители ведомства, по данным правонарушениям открыты уголовные дела по статьям "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "отмывание средств".

"Продолжается проверка деятельности должностных лиц госструктуры и ее региональных подразделений относительно нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств. В частности, проверяется целесообразность выплат в 2016 году почти 520 миллионов гривень бюджетных денег субъектам хозяйствования", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе СБУ УНИАН отметили, что Служба безопасности пока не разглашает названий коммерческих подрядных организаций, так как по этому делу продолжается следствие.

"Это пока тайна следствия, мы пока не оглашаем эти коммерческие структуры, так как идет расследование, но они (подрядчики – УНИАН) уже подают в суд о защите чести и достоинства. Начали проверки, выявили сумму, уже установлено нецелевое использование средств, а по поводу этих 520 млн грн еще идет проверка", – уточнили в пресс-службе.

УНИАН также обратился с соответствующим запросом в пресс-службу Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), которое является главным распорядителем бюджетных средств на содержание автодорог страны, и пока ожидает ответа.

Как сообщал УНИАН, финансирование дорожного хозяйства на 2016 год было увеличено в два раза – до 6,6 млрд грн. В частности, общий бюджет Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на 2016 год составит 18,7 млрд грн против 23 млрд грн, предусмотренных на 2015 год. Кроме того, 11,945 млрд грн будет выделено на выполнение долговых обязательств по привлеченным ранее кредитам.