Мининфраструктуры привлечет иностранных инспекторов для контроля за ремонтом дорог – отчет правительства
Министерство инфраструктуры Украины намерено благодаря привлечению средств Всемирного банка внедрить проект по независимому контролю качества выполнения ремонтных работ на всех автодорогах страны.
Надзор за выполнением которых будут осуществлять иностранные инспекторы в период 2016-2017 годов.
Об этом говорится в опубликованном на сайте Кабмина отчете о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства в 2015 году.
«В рамках реализации совместного со Всемирным банком «Второго проекта улучшения автомобильных дорог и безопасности движения» достигнуты договоренности о привлечении независимого консультанта для проверки качества выполняемых работ на автодорогах общего пользования государственного значения в течение 2016-2017 годов», – сказано в отчете правительства.
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Согласно документу, в прошлом году Министерство инфраструктуры привлекло австрийскую компанию IC consolenten для проведения независимой оценки качества выполнения ремонта автомобильных дорог в Киевской области.
По результатам проведенного аудита австрийские специалисты подготовили отчет о качестве технического обслуживания автодорог Киевской области и рекомендовали Украине создать независимую систему качества дорожно-ремонтных работ.
Также сообщается, что в настоящее время Мининфраструктуры готовит изменения в нормативно-правовые акты в части обеспечения возможности проведения независимого технического аудита в 2016 году.
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В пресс-службе Министерства инфраструктуры УНИАН уточнили, что указанный проект планируется реализовать за счет ранее выделенных средств Всемирного банка после отбора независимого аудитора в ходе тендера.
«Изначально этот проект планировали реализовать в 2016 году. Однако там нет конкретных сроков, но в принципе, если нужно будет, то мы рассмотрим продолжение этого проекта в 2017 году. Тендер не объявлен, техзадание согласовано со Всемирным банком, и уже, может, в феврале «Укравтодор» объявит тендер как заказчик», - добавили в пресс-службе.
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Как сообщал УНИАН, после реализации при поддержке украинского общественного союза «Моя дорога» пилотного проекта в Киевской области министерство анонсировало введение осенью 2015 года независимого контроля качества строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог по всей Украине, которое обойдется стране в 300-500 тыс. долларов в год, однако проект так и не был реализован.
По словам руководства министерства, так как Всемирный банк предоставит деньги только на один год, в будущем расходы на независимую оценку будут включаться в стоимость работ.
По данным «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается не менее чем в 60 млрд грн. При этом свыше 90% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.
В госбюджете Украины на 2016 год предусмотрено увеличение финансирование на развитие и содержание дорог в два раза по сравнению с 2015 годом - до 6,57 млрд грн.