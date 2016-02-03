Мининфраструктуры привлечет иностранных инспекторов для контроля за ремонтом дорог – отчет правительства

Надзор за выполнением которых будут осуществлять иностранные инспекторы в период 2016-2017 годов.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кабмина отчете о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства в 2015 году.

«В рамках реализации совместного со Всемирным банком «Второго проекта улучшения автомобильных дорог и безопасности движения» достигнуты договоренности о привлечении независимого консультанта для проверки качества выполняемых работ на автодорогах общего пользования государственного значения в течение 2016-2017 годов», – сказано в отчете правительства.

Читайте такжеБюджет-2016: Рада увеличила финансирование на содержание дорог в два раза

Согласно документу, в прошлом году Министерство инфраструктуры привлекло австрийскую компанию IC consolenten для проведения независимой оценки качества выполнения ремонта автомобильных дорог в Киевской области.

По результатам проведенного аудита австрийские специалисты подготовили отчет о качестве технического обслуживания автодорог Киевской области и рекомендовали Украине создать независимую систему качества дорожно-ремонтных работ.

Также сообщается, что в настоящее время Мининфраструктуры готовит изменения в нормативно-правовые акты в части обеспечения возможности проведения независимого технического аудита в 2016 году.

Читайте такжеМинистр рассказал, когда ситуация с дорогами кардинально изменится

В пресс-службе Министерства инфраструктуры УНИАН уточнили, что указанный проект планируется реализовать за счет ранее выделенных средств Всемирного банка после отбора независимого аудитора в ходе тендера.

«Изначально этот проект планировали реализовать в 2016 году. Однако там нет конкретных сроков, но в принципе, если нужно будет, то мы рассмотрим продолжение этого проекта в 2017 году. Тендер не объявлен, техзадание согласовано со Всемирным банком, и уже, может, в феврале «Укравтодор» объявит тендер как заказчик», - добавили в пресс-службе.

Читайте такжеСБУ предотвратила разворовывание 50 миллионов бюджетных средств за непостроенные дороги

Как сообщал УНИАН, после реализации при поддержке украинского общественного союза «Моя дорога» пилотного проекта в Киевской области министерство анонсировало введение осенью 2015 года независимого контроля качества строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог по всей Украине, которое обойдется стране в 300-500 тыс. долларов в год, однако проект так и не был реализован.

По словам руководства министерства, так как Всемирный банк предоставит деньги только на один год, в будущем расходы на независимую оценку будут включаться в стоимость работ.

По данным «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается не менее чем в 60 млрд грн. При этом свыше 90% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.

В госбюджете Украины на 2016 год предусмотрено увеличение финансирование на развитие и содержание дорог в два раза по сравнению с 2015 годом - до 6,57 млрд грн.