В России впервые с 2009 года сократилось число автосалонов

Количество автосалонов в России по итогам 2015 года сократилось на 7% до 4159.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные журнала «Автобизнес ревю».

Снижение числа точек продаж авто зафиксировано впервые с 2009 года, полностью перестали работать 75 предприятий. Двести дилеров остановили продажи машин, оставив сервис. Это касается в первую очередь дилеров Opel и Chevrolet.

Лидером по числу закрытых центров стал АвтоВАЗ, который остановил работу 66 точек и открыл 34 новых. Больше других открыл новых салонов УАЗ – 54, закрыл – 25. Увеличили число салонов Hyundai, Kia, Renault, Volkswagen.

Как пишет «Коммерсантъ», с начала этого года интернет-ресурсы по продаже машин и автодилеры наблюдают рост продаж машин, которые уходят на экспорт в СНГ и Европу. Если исходить из стоимости авто в валюте, то российский рынок – один из самых дешевых в мире: с 2014 года курс доллара вырос в 2,5 раза, а стоимость автомобилей поднялась на 25–30%, отмечает издание.

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Продажи легковых автомобилей в России в прошлом году, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), упали на 36% до 1,6 млн единиц. В АЕБ ожидают, что 2016 году российский авторынок уменьшится еще на 4,7% до 1,53 млн проданных авто.