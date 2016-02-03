Депутаты ратифицировали кредитное соглашение с Польшей на 100 миллионов евро

Верховная Рада Украины ратифицировала межправительственное украинско-польское соглашение о предоставлении нашей стране кредита в объеме 100 млн евро.

За принятие соответствующего закона № 0076 «О ратификации договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи» проголосовали 242 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, реализация соглашения направлена на финансирование проектов в дорожной инфраструктуре, обустройство пунктов пропуска на украинско-польской границе и другие проекты соглашения, согласованные сторонами.

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Как сообщал УНИАН, кредитное соглашение между правительствами Украины и Польши было подписано в начале сентября 2015 году в ходе визита премьер-министра Украины Арсения Яценюка в Варшаву.