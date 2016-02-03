Франция оценила убытки ЕС от закрытия границ Шенгена в €100 миллиардов

Франция заявила, что дорожные пробки и бюрократические проблемы, возникшие после введения пограничного контроля в ЕС, приведут к сокращению ВВП объединения на €100 млрд.

К таким выводам пришли исследователи французского государственного агентства экономического планирования France Stratégie, сообщает Slon.ru.

Установление погранконтроля между 26 странами Шенгенской зоны обойдется ЕС в 0,8% общего ВВП блока. Это, по информации агенства, должно произойти из-за уменьшения туристического потока и сокращения торговли.

«Краткосрочные затраты на восстановление пограничного контроля, пусть и не являются незначительными, однако они ограничены, но если такой контроль будет действовать постоянно, то это окажет более серьезное влияние на торговлю и рабочие места в долгосрочной перспективе», – сообщил глава France Stratégie Жан Писани-Ферри, комментируя эти выводы, в интервью Financial Times.

Самой Франции восстановление пограничного контроля обойдется в €1–2 млрд.

Ранее несколько стран ЕС, в том числе Франция и Германия, ввели пограничный контроль, прописанный в пунктах Шенгенского соглашения на случай угрозы безопасности. Канцлер Австрии также допустил приостановку действия Шенгенского соглашения из-за наплыва беженцев.