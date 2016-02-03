На освобождении от "мобильного рабства" заработает "экс-охранник" Порошенко - СМИ

Украина потеряла 45 миллионов гривень, которые по классической тендерной схеме перетекут в карманы «новой элиты», пишет издание «Наші гроші».

В издании отмечают, что новый год подарил новый скандал, который, правда, стал бурным только среди специалистов.

«Укрчастотнадзор» сделал все возможное, чтобы 72 миллиона гривень на разработку системы по освобождению украинцев от рабства мобильных операторов получила четко определена фирма», - говорится в материале издания.

Под «освобождением от рабства» подразумевается уже известная аббревиатура MNP (Mobile number portability), то есть система, которая позволяет пользователям переходить от одного оператора к другому, сохраняя номер.

«Наші гроші» отмечают, что на тендере победила малоизвестная фирма «Диалинк», которая сообщила, что намерена поставить программу литовской фирмы «Mediafon».

Издание «InternetUA» процитировало судебный иск одной из фирм, чью заявку, которая была дешевле, выбросили из тендера. В нем приведены следующие доказательства того, что тендер был "заточен" под заранее определенную систему литовцев.

Участников тендера обязывают использовать неизвестный специалистам «SFTP-интерфейс». [...] Особенностями этого протокола является то, что он не специфицированный для возможности организации защищенного соединения, в отличие от протокола FTPS (буква S в конце). [...] и представляет собой значительную уязвимость архитектуры программного обеспечения Системы MNP.

Известно, что подобное наименование в качестве некоего «SFTP-интерфейса» встречается только в описаниях системы Numlex литовской компании Mediafon, которая участвовала в тендере в составе предложения ООО «Диалинк» с наивысшим ценовым предложением.

Кроме приведенного примера с «SFTP», содержание п. 3.5.4 ДКТ во многом копирует содержание описания системы (ПО) Numlex, литовской компании Mediafon, в том числе в требовании о передаче в отдельном файле данных о плане нумерации. Именно такая необходимость определена в решении, что внедренное при участии литовской компании Mediafon в Российской Федерации, но в ТСОП (Телекоммуникационная сеть общего пользования – нормативный срок) Украины такая потребность ничем не обусловлена.

Издание отмечает, что сознательно или бессознательно, но организаторами тендера заранее созданы условия для исключения лучших отечественных разработок. В то же самое время организаторы тендера описали условия, при которых данные о конкретном (рабочем) состояние распределения номерных диапазонов и персональных данных абонентов, которые могут быть легко переданы в форматы, которые распознаются аналогичной системой, которая внедрена в Российской Федерации.

Тендерники «Укрчастотнадзора» умудрились выкинуть из тендера за финансовую несостоятельность ООО «Хуавей Украина» (цена заявки 27 млн грн. – почти втрое, то есть на 45 млн – дешевле победителя), хотя эта фирма представляет в Украине великую китайскую корпорацию «Хуавей»,

На сайте «Укрчастотнадзора» «Наші гроші» нашли старый пресс-релиз о том, что еще в феврале 2015 года было подготовлено новую редакцию Стратегического плана развития этого госпредприятия. Одним из нововведений стало «создание информационной системы централизованного технического администрирования персональных номеров и переноса абонентских номеров (MNP, Mobile number portability) и тому подобное».

После обновлении Стратегии было принято решение о проведении тендера на ожидаемую сумму 72 124 900 гривень (предложение «Диалинк» впоследствии оказалась ниже на полпроцента от ожиданий заказчика). То есть стоимость достаточно творческой работы определили с точностью до сотен гривень, что довольно трудно объяснить с точки зрения здравого смысла, отмечают в издании.

Но во время апгрейда Стратегии произошло и более важное событие. В первых числах февраля 2015 года в ООО «Диалинк» изменился состав учредителей. После озвучивания планов «Укрчастотнадзора» в Реестре начали значиться лишь двое малоизвестных учредителей: броварчанка Татьяна Нечипорук и борисполец Сергей Халимоненко.

Зато совсем другие фамилии были «до апдейта». «Наші гроші» взяли официальную выписку на владельцев «Диалинк» по состоянию на 2 февраля, и сразу стало интереснее.

Накануне публичного объявления «Укрчастотнадзором» планов относительно переноса номеров из состава учредителей «Диалинк» вышли Геннадий Ильин и Лариса Ямчукова.

Геннадий Ильин - экс-депутат Киевсовета из президентской фракции «Солидарность», был зампредседателя комитета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и борьбы с коррупцией.

По данным издания, имеет разветвленный бизнес в сфере недвижимости. Например, 2,34 гектаров земли неподалеку от Осокорков под «базой отдыха». Владеет долей в фирме «Классик», которая была заказчиком скандального строительства торгового центра на Львовской площади, 8б в Киеве. Здесь его партнершей выступала супруга экс-заместителя генпрокурора Анатолия Даниленко Наталья.

Также владеет помещениями в торговом центре на проспекте Победы в Киеве вместе с дочерью экс-генпрокурора Виталия Яремы Илоной и сыном Вячеславом Даниленко.

Племянник Ильина Евгений был руководителем ООО «Грандис Инвестментс», которую учредила оффшорная белизская компания «Бейрок Файненс Лимитед».

Экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко заявлял, что на офшоры «Бейрок Файненс Лимитед» и «Мелліан Менджмент ЛТД» выводятся средства бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и тех, кто «стал его крышевать после победы Майдана».

Сын Ильина Никита выступал соучредителем фирмы «Солтановка Каскад», которая была владельцем каскада прудов под Киевом, где расположено имение Даниленко.

Как напоминают «Наші гроші», по информации СМИ, Геннадий Ильин был бригадиром криминального авторитета Салохи и начальником охраны Петра Порошенко.

Другие фамилии, связанные с «Диалинком» тоже оказались неслучайными. Журналисты нашли эти связи в очень неожиданном месте – официальном бюллетене Госслужбы интеллектуальной собственности.

Оказывается, в конце 2014 года тогда еще депутат Киевсовета Ильин получил авторские права на ряд «литературных письменных произведений технического» и «научно-практического характера" с очень характерными названиями, как например «Автоматизированное рабочее место, рабочая станция «Е-документ» для выдачи документов».

Соавторами Ильина оказались Лариса Ямчукова (которая вышла из состава учредителей «Диалинк» вместе с Ильиным) и Татьяна Нечипорук (она осталась в учредителях «Диалинк».

Лариса Ямчукова – это жена председателя Государственной миграционной службы Сергея Радутного, назначенного на должность в марте 2014 года.

«Жена начальника Госслужбы получила авторские права на оборудование для Госслужбы через полгода после назначения мужа. И сделала это в соавторстве с влиятельным депутатом из фракции Порошенко. После этого Ямчукова с Ильиным вышли из состава учредителей «Диалинк», оставив там в собственниках свою патентную соавторку Нечипорук. А фирме устлали путь до 71 миллиона гривень на борьбу с «мобильным рабством», - говорится в материале «Наших грошей».

Журналисты издания напоминают, что госпредприятие «Укрчастотнадзор» – ходит в фаворитах власти. По данным «Вестника госзакупок», этой конторе единственной в стране после свержения режима Януковича удалось провести тендер на строительство (достройку) нового офиса за 53,61 млн грн., уже имея приличный и нестарый офис (введен в эксплуатацию в 2000 году).

Директором «Укрчастотнадзор» с февраля 2015 года является Владимир Корсун. К нему госпредприятие возглавлял Валентин Резниченко, нынешний губернатор Днепропетровской области и бизнес-партнер главы Администрации президента Бориса Ложкина.