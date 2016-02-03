Общественные активисты провели протест под Кабмином с требованием не назначать Солончука директором аэропорта "Борисполь"

Представители общественных организаций в среду, 3 февраля, провели протест под Кабинетом министров против назначения руководителя госавиакомпании "Украина" Юрия Солончука директором крупнейшего в Украине международного аэропорта "Борисполь".

Как передает корреспондент УНИАН, активисты призвали правительство признать недействительным из-за ряда нарушений кадровый конкурс, состоявшийся в ноябре 2015 года, и провести повторный отбор руководителя предприятия.

"Мы вчера призвали прийти под Кабмин всех, кому небезразлична эта ситуация. Наше требование - не утверждать Солончука на должности директора "Борисполя", что может состояться сегодня на заседании правительства. Мы призываем не назначать данную кандидатуру и объявить новый конкурс - открытый и для прессы, и для общественности", - прокомментировал требования протестующих один из организаторов акции - заместитель общественной организации "Всеукраинская люстрация" Александр Куликовский.

По его словам, в ходе проведения отбора на должность директора первого аэропорта страны был совершен ряд нарушений.

"При проведении конкурса было много нарушений. Во-первых, не было вакантной должности. Кроме того, заседание Номинационного комитета проходило ночью, без допуска прессы и народных депутатов", - сказал Куликовский, добавив, что Солончук уже руководил аэропортом в 2006-2007 годах, что привело к получению предприятием значительных убытков.

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Как сообщал УНИАН, 12 ноября было проведено заседание постоянно действующей комиссии Министерства инфраструктуры Украины, члены которой приняли документы кандидатов на должность генерального директора крупнейшего в Украине международного аэропорта «Борисполь» и заслушали программы их деятельности на предприятии. 16 ноября комиссия определила четырех претендентов на должность. В список вошли: экс-глава Госавиаслужбы Молдовы Валентин Визант, вице-президент «МАУ» по вопросам финансов гражданин Польши Пиотр Иканович, экс-руководитель "Борисполя" Сергей Гомболевский и глава ГАП «Украина» Юрий Солончук, также руководивший "Борисполем" в 2006-2007 годах.

Победителем кадрового конкурса стал Солончук. В конце ноября Комитет по назначениям руководителей особо важных для экономики предприятий (Номинационный комитет), работающий при Министерстве экономического развития и торговли Украины, рекомендовал Кабинету министров Украины назначить Солончука гендиректором аэропорта "Борисполь".

Действующий директор "Борисполя" Евгений Дыхне также участвовал в конкурсе, но в шорт-лист не попал. После чего он подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием приостановить конкурс, поскольку непонятными были условия отбора кандидатов. Однако суд отказал Дыхне в обеспечении иска в части приостановки кадрового конкурса.

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Отвечая на запрос УНИАН, руководство "Борисполя" также направило материалы проверок ГлавКРУ, ныне Госфининспекция, о финансовой деятельности "Борисполя" в 2006-2007 годах – времени, когда аэропортовым комплексом управлял Солончук. Согласно материалам проверки, в этот период аэропорт не выполнил утвержденный для предприятия финансовый план, нарушил правила ведения бухгалтерии в части учета доходов и расходов предприятия, а также направлял значительные средства на неразрешенные вышестоящими органами статьи расходов.

Кроме того, Солончук требовал в суде от аэропорта премию в размере 140 тысяч долларов за свою деятельность на посту директора предприятия.

Говоря о решении Номинационного комитета, член комитета - министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в комментарии журналистам отмечал, что сам голосовал против Солончука. Аналогичную позицию высказали и международные эксперты – члены Номинационного комитета.