Объединенный с "Викингом" поезд из Украины в Китай не будет востребован перевозчиками - эксперт

Организованный Украиной поезд, курсирующий из Украины в Китай по альтернативному маршруту в обход России, который правительство планирует соединить с поездом "Викинг" сообщением Ильичевск - Клайпеда, не будет пользоваться спросом со стороны перевозчиков.

Об этом в комментарии УНИАН сказал экс-заместитель министра инфраструктуры Украины, эксперт по вопросам транспорта Александр Кава.

Так, по его словам, проект Транскаспийского коридора и проект "Викинг" ориентированы на разные грузопотоки, в этой связи, эффект от интеграции коридоров равен нулю.

"Продлевать можно все что угодно, но господин Яценюк в своём заявлении забыл, что грузоотправители ориентируются не на политические заявления, а на экономическую целесообразность в своих решениях. С позиции экономической целесообразности объединение маршрутов не имеет никакого смысла. Потому я уверен, что спроса на такие перевозки не будет", - подчеркнул Кава.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Литва и Украина подписали меморандум о присоединении проекта "Викинг" к новому Великому Шелковому пути по Транскаспийскому коридору, который позволяет транспортировать грузы в страны Средней Азии в обход России.

Торжественное отправление грузового поезда из Украины в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России через Грузию и Азербайджан состоялось 15 января. Поезд прибыл на границу с Китаем 31 января. Обходной маршрут был разработан в начале января текущего года в ответ на действия Российской Федерации, запретившей с 4 января транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года.

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Поезд комбинированного транспорта "Викинг" курсирует с 2003 года по маршруту Ильичевск (Украина) - Минск (Беларусь) - Драугисте (Литва). Общая длина маршрута составляет 1766 км, время в пути - 52 часа. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.