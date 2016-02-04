Британская компания проведет исследования по запуску 4G в Украине

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) договорилась с британской компанией Analysys Mason о проведении исследования радиочастотного ресурса для внедрения в Украине связи четвертого поколения (4G).

Об этом сообщил председатель НКРСИ Александр Животовский на брифинге по итогам заседания комиссии.

«Мы только что утвердили контракт на выполнение исследовательских работ", - сказал он.

При этом стоимость контракта глава комиссии не озвучил.

Помимо Analysys Mason и НКРСИ, в подписании документа примут участие семь операторов, Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) и научно-исследовательский институт при Министерстве обороны.

По данным Животовского, компания Analysys Mason уже подписала соответствующие документы для заключения указанного контракта, работу над которым Нацкомиссия вела с 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2015 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что прозрачный конкурс по выдаче лицензий на связь четвертого поколения (4G) в Украине состоится в 2017 году.

В декабре 2015 года Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по внедрению сети 4G в Украине, согласно которому тендер по внедрению технологии связи 4G состоится в декабре 2017 года.

Данный план предусматривает проведение научно-исследовательской работы по внедрению технологии связи 4G в период с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года.