Еврокомиссия просит Volkswagen быстрее сообщить о количестве авто, затронутых "Дизельгейтом"

Еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете направил письмо главе Volkswagen с просьбой как можно быстрее предоставить информацию о количестве машин, затронутых программным обеспечением (ПО), занижающим данные по вредным выбросам, которая должна была поступить до конца декабря прошлого года, сообщает Прайм.

"Ранее вокруг автоконцерна Volkswagen развернулся скандал: компания обвинялась в США в том, что оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах", - говорится в сообщении.

Расследования в отношении Volkswagen в настоящее время ведут профильные ведомства в США, ряде стран Европы и Азии. В связи со скандалом вынужден был уйти в отставку глава концерна Мартин Винтеркорн, его заменил Маттиас Мюллер.

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"Мы просим информацию о количестве затронутых этим делом машин за период 2014, 2015 и 2016 годов. Мы дали им срок - до конца декабря. Но они ответили, что не могут этого сделать. Вчера я написал письмо главе Volkswagen с просьбой предоставить информацию как можно быстрее", - сказал еврокомиссар.

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Как сообщал УНИАН, скандал вокруг Volkswagen начался в сентябре 2015 года, когда Агентство охраны окружающей среды США (EPA) выпустило заявление о том, что компания нарушила американский закон о чистоте воздуха, скрывая токсичные выбросы своих автомобилей. По данным EPA, в дизельных автомобилях Volkswagen было установлено ПО, позволяющее обходить принятые в США нормы по выбросам в окружающую среду. Тогда же стало известно, что автоконцерн может заплатить 18 миллиардов долларов в качестве штрафа. Позже в США к расследованию подключились Конгресс и Министерство юстиции. Также началось расследование деятельности компании в Германии, Южной Корее, Канаде, Австралии, Франции и Италии.