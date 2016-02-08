Peugeot выплатит Ирану почти полмиллиарда евро за убытки во время санкций

"Мы провели с Peugeot переговоры, одной из тем которых стал вопрос об ущербе, понесенном иранским автопромом после ухода французского автопроизводителя с введением (в отношении Ирана) санкций", - заявил гендиректор компании Iran Khodro Хашем Якезаре, пишет Росбалт.

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В общей сложности Peugeot выплатит 427,6 миллиона евро, которые Иран получит в виде бесплатных запчастей, значительных скидок на автомобили и привилегий. Кроме того, Peugeot направит своих специалистов в Иран для наблюдения за качеством производимых в республике машин.

Напомним, делегация из Ирана во главе с президентом Хасаном Роухани в конце января посетила Париж с официальным визитом, завершившимся подписанием ряда значимых сделок, общая сумма которых оценивается СМИ в 15 млрд евро.