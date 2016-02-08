Volkswagen хочет вывести свои грузовики на биржу

Подразделение по выпуску тяжелых грузовиков Volkswagen рассматривает варианты покупки активов и проведение IPO, сообщает Новое время со ссылкой на заявление главы подразделения Андреаса Ренлшера.

Согласно его заявлению, США – единственный рынок, где выпуск грузовых автомобилей немецкого автопроизводителя не представлен в значительной мере и является для него ключевым направлением роста наряду с Китаем.

В различных регионах грузовой транспорт сильно отличается друг от друга, поэтому развитие операций в США, скорее всего потребует покупки активов.

“Мы хотим стать лидером отрасли в плане рентабельности, ориентированных на потребителей инноваций и глобального присутствия, но необязательно в плане объемов продаж”, – заявил Реншлер.

Дизельный скандал, по выпуску легковых автомобилей произошедший вокруг подразделения Volkswagen, не затронет бизнес по производству грузовиков.

Перемены в руководстве компании поддерживают реализацию плана, который поможет увеличить свободу действия для подразделения по выпуску грузовиков совместно с брендами MAN, Scania и Volkswagen.

Читайте такжеЕвропарламент учредил комиссию по расследованию скандала с Volkswagen

Китай, как крупный мировой рынок грузовых автомобилей, вероятно не будет расти в этом году. Но это не удержит Volkswagen от развития деятельности в этой стране, рассказывает Реншлера. Немецкая компания развивает совместное производство с местным партнером – Sinotruck Hong Kong Ltd и также продает собственные грузовики MAN и Scania

Читайте также"Дизельгейт": Volkswagen отзовет в Германии почти 2,5 миллиона авто

Реншлер говорит, что компания ведет переговоры о совместных проектах с другими китайскими компаниями, включая China FAW Group Corp.