Пивоварский назвал оптимальную зарплату для сотрудников министерства

Средняя зарплата для чиновников в министерствах должна составлять не меньше 25 тысяч гривень в месяц, сообщил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

"Средняя зарплата, без министра и без заместителей министра, должна составлять минимум 25 тысяч гривень в месяц. Плюс социальный пакет и медицинская страховка", - сказал Пивоварский не уточнив при этом зарплату для министра и его замов.

При этом он добавил, что зарплата работников министерства должна соответствовать рыночному уровню и исходить из тех рисков, которые они несут при выполнении своих обязанностей.

"Все знают, кто раньше на каких потоках сидел. Ведь когда я режу чью-то схему, то я забираю у кого-то миллиард гривен или два. У меня есть риски. Каждый раз, когда я это делаю, у меня добавляется один охранник", - сказал Пивоварский.

Читайте такжеПивоварский рассказал, какой должна быть зарплата у сотрудников министерств

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Пивоварский заявили о своей отставке. Одной из причин такого решения министр назвал отсутствие достойных зарплат для чиновников. Позже, в феврале этого года, он отозвал из парламента свое заявление об отставке и сообщил о продолжении работы министром.

Читайте такжеПивоварский рассказал, когда в Украине могут появиться качественные дороги

Пивоварский был назначен на должность министра инфраструктуры 2 декабря 2014 года. До назначения он с конца 2012 года возглавлял крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум", а также работал в инвестиционной компании Dragon Capital (Украина) на должности управляющего директора.