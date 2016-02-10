General Motors отзывает почти полмиллиона автомобилей из-за проблем с тормозами

В частности, отозваны 426 тысяч автомобилей Chevrolet Silverado HD, GMC Sierra HD и Chevrolet Tahoe 2015-2016 года. Также отозвано почти 47 тысяч автомобилей в Канаде, передает РИА Новости.

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В этих машинах может наблюдаться дефект педали тормоза, из-за которого она не реагирует на нажатие должным образом. У GM нет информации, чтобы это привело к каким-либо авариям. Машины должны вернуться на станции техобслуживания, где в случае необходимости будет произведен ремонт.