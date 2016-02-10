Японские авиакомпании отменяют топливный сбор из-за низких цен на нефть

Две японские авиакомпании - Japan Airlines и All Nippon Airways - объявили о намерении отменить топливный сбор на международные рейсы на фоне низких цен на нефть, что способствует удешевлению топлива, сообщает NHK.

Этот шаг компаний приведет к снижению стоимости авиабилетов в Европу и Северную Америку более чем на $60, в Индию и на Гавайи — на $34.

Читайте такжеВ США цены на авиабилеты снизятся до 3-летнего минимума из-за дешевого топливаАвиакомпании отмечают, что намерены такие изменения цен на международные рейсы проводить каждые 2 месяца.

В компании JAL сообщили, что решение по ценам уже принято. ANA, как ожидается, сделает аналогичное заявление в ближайшее время.

Цена нефти по сравнению с пиком показателя летом 2014 года уже потеряла 75%. Согасно исследованию сырьевых рынков Goldman Sachs, стоимость нефти может опуститься ниже 20 долларов за баррель.

Крупнейший в мире трейдер - Vitol - прогнозирует десятилетие низких цен на нефть. По мнению компании, нефтедобывающие страны столкнутся с самым длинным периодом низких цен на углеводороды с 1986–1999 годов, когда нефть стоила от $10 до $20 за баррель.